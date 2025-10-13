POL-WAF: Sendenhorst. Einbruch in Tankstelle
Warendorf (ots)
Am Montag, 13.10.2025 brachen Unbekannte zwischen 1.05 Uhr und 1.15 Uhr in eine Tankstelle am Herkulesweg in Sendenhorst ein. Die Täter stahlen aus dem Verkaufsraum etliche Zigarettenpackungen und flüchteten anschließend. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
