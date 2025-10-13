POL-WAF: Oelde. Einbruch in Geschäft
Warendorf (ots)
Zwischen Freitag, 10.10.2025, 18.00 Uhr und Sonntag, 12.10.2025, 8.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Geschäft am Carl-Haver-Platz in Oelde ein. Informationen zum Diebesgut liegen aktuell nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
