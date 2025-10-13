PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Geschäft

Warendorf (ots)

Zwischen Freitag, 10.10.2025, 18.00 Uhr und Sonntag, 12.10.2025, 8.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Geschäft am Carl-Haver-Platz in Oelde ein. Informationen zum Diebesgut liegen aktuell nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

