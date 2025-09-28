PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Wohnungsbrand in Gera-Langenberg

Gera (ots)

Am Samstagmittag wurde der Rettungsleitstelle Gera ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Geraer Ortsteil Langenberg gemeldet. Sofort verlegten mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei zum Einsatzort. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich alle Bewohner bereits vor das Haus begeben. Die Mieterin der Wohnung war nicht zugegen, traf aber kurze Zeit später vor Ort ein. Durch das zügige Eingreifen der Kameraden konnte der Brand schnell gelöscht werden. Zum Glück gab es keine Verletzten, aber die Wohnung war vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen unteren 5-stelligen Betrag. Im Rahmen der Ermittlungen konnte kein Fehlverhalten der Wohnungsinhaberin festgestellt werden. Die Kriminalpolizei übernimmt in der Folge die weiteren Untersuchungen zur Brandursache. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

