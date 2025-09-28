Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ungebührliches Verhalten endet im Polizeigewahrsam

Gera (ots)

Am Freitagnachmittag erhielt die Polizei eine Mitteilung über einen betrunkenen Mann im Bereich des KUK in Gera, welcher Passanten anpöbelte und sehr laute Musik abspielte. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 33-Jährigen Geraer. Dieser zeigte sich äußerst uneinsichtig und verließ nach einem erteilten Platzverweis nur widerwillig die Örtlichkeit. Kurze Zeit später meldete sich ein Übungsleiter der Sporthalle am Goethegymnasium. Dieser teilte mit, dass seine 12 bis 17-jährigen Schützlinge von einem Mann mehrfach als "Nazis" sowie mit anderen Schimpfworten beleidigt wurden. Die Geraer Polizei vermutete, dass es sich um den 33-Jährigen handeln könnte und sollte Recht behalten. Aufgrund seines ungebührlichen Verhaltens und dem Nichtbefolgen des Platzverweises verbrachte der Aggressor die Nacht im Polizeigewahrsam. Er muss sich zudem wegen Beleidigung strafrechtlich verantworten. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell