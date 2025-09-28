PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ungebührliches Verhalten endet im Polizeigewahrsam

Gera (ots)

Am Freitagnachmittag erhielt die Polizei eine Mitteilung über einen betrunkenen Mann im Bereich des KUK in Gera, welcher Passanten anpöbelte und sehr laute Musik abspielte. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 33-Jährigen Geraer. Dieser zeigte sich äußerst uneinsichtig und verließ nach einem erteilten Platzverweis nur widerwillig die Örtlichkeit. Kurze Zeit später meldete sich ein Übungsleiter der Sporthalle am Goethegymnasium. Dieser teilte mit, dass seine 12 bis 17-jährigen Schützlinge von einem Mann mehrfach als "Nazis" sowie mit anderen Schimpfworten beleidigt wurden. Die Geraer Polizei vermutete, dass es sich um den 33-Jährigen handeln könnte und sollte Recht behalten. Aufgrund seines ungebührlichen Verhaltens und dem Nichtbefolgen des Platzverweises verbrachte der Aggressor die Nacht im Polizeigewahrsam. Er muss sich zudem wegen Beleidigung strafrechtlich verantworten. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 11:01

    LPI-G: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 25.09.2025 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Zschernitzscherstraße zwischen einem 26-jährigem Pkw-Fahrer und einer 67-jährigen Pkw-Fahrerin. Als der 26-Jährige in einer Kurve zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn abkommt, stieß dieser frontal mit dem Fahrzeug der 67-Jährigen zusammen. Dabei wurden beide Personen leicht verletzt. Die 67-Jährige wurde zur ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:01

    LPI-G: Autofahrt unter Drogen

    Greiz (ots) - Hohenleuben. Am 26.09.2025 gegen 01:30 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw den Breitscheidplatz. Im Rahmen einer von der Polizei durchgeführten Polizeikontrolle wurde durch einen freiwilligen Drogenvortest bekannt, dass die Fahrerin positiv auf Cannabis und weitere Substanzen getestet wurde. Die Weiterfahrt wurde der 20-Jährigen untersagt und sie wurde zu einer Blutentnahme in eine naheliegendes Krankenhaus verbracht. Ein entsprechendes ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:00

    LPI-G: Betrugsversuch scheitert

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 25.09.2025 erhielt eine 84-Jährige gegen 10:15 Uhr einen Telefonanruf eines bislang unbekannten Mannes, welcher sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser schilderte er, dass es einen Einbruch in einer Nachbarstraße gab und zwei Täter festgenommen werden konnten. Einer der Täter solle einen Zettel mit der Telefonnummer der 84-Jährigen dabei gehabt haben. Im weiteren Verlauf des Gespräches versuchte der Unbekannte Informationen über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren