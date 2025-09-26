LPI-G: Autofahrt unter Drogen
Greiz (ots)
Hohenleuben. Am 26.09.2025 gegen 01:30 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw den Breitscheidplatz. Im Rahmen einer von der Polizei durchgeführten Polizeikontrolle wurde durch einen freiwilligen Drogenvortest bekannt, dass die Fahrerin positiv auf Cannabis und weitere Substanzen getestet wurde. Die Weiterfahrt wurde der 20-Jährigen untersagt und sie wurde zu einer Blutentnahme in eine naheliegendes Krankenhaus verbracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (SR)
