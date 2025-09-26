LPI-G: Autofahrt unter Drogen

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 25.09.2025 erhielt eine 84-Jährige gegen 10:15 Uhr einen Telefonanruf eines bislang unbekannten Mannes, welcher sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser schilderte er, dass es einen Einbruch in einer Nachbarstraße gab und zwei Täter festgenommen werden konnten. Einer der Täter solle einen Zettel mit der Telefonnummer der 84-Jährigen dabei gehabt haben. Im weiteren Verlauf des Gespräches versuchte der Unbekannte Informationen über die ...

