Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti

Gera (ots)

Gera. Am 26.09.2025 gegen 00:15 Uhr konnten Polizeibeamte einen 29-Jährigen auf frischer Tat dabei ertappen, wie dieser mit einer Spraydose einen Schriftzug an eine Hauswand in der Altenburger Straße besprühte. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Als der Täter die Polizei bemerkte, versuchte dieser zu flüchten. Die eingesetzten Beamten konnten diesen jedoch an seiner Flucht hindern. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 29-Jährigen eingeleitet. (SR)

