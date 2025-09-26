Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungseinbruch

Gera (ots)

Gera. Am 25.09.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 05:20 Uhr bis 16:00 Uhr unbefugt Zutritt zu der Wohnung einer 57-Jährigen. Anschließend entwendeten die Unbekannten mehrere Elektro- und Schmuckgegenstände im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zudem wurde die Wohnungstür beschädigt, sodass ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstand. Zuletzt flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei hat derzeit keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige. Daher bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0251399/2025) (SR)

