Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl im Versuch aus Supermarkt

Gera (ots)

Gera. Am 25.09.2025 betraten zwei männliche Personen im Alter von 43 und 38 Jahren einen Supermarkt in der Otto-Rothe-Straße in Gera. Im weiteren Verlauf steckten sich die beiden unter anderem Lebensmittel und Getränke in einen mitgeführten Rucksack und in die Jackentaschen und passierten den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Daraufhin wurden die beiden Männer durch einen 22-jährigen Ladendetektiv angesprochen. Der 38-Jährige bedrohte diesen anschließend und gab vor, eine Waffe bei sich zu haben. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte die Ware in einem Gesamtwert von circa 50 Euro bei beiden Tätern aufgefunden werden. Eine Waffe hingegen wurde nicht festgestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen die beiden Männer eingeleitet. (SR)

