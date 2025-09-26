LPI-G: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen
Gera (ots)
Der seit dem 22.09.2025 vermisste 14-Jährige aus Gera konnte gestern dank Zeugenhinweisen wohlbehalten im Stadtgebiet Gera angetroffen und an seine Eltern übergeben werden. Die Polizei bedankt sich bei allen Mitsuchenden für die Unterstützung. (PS)
