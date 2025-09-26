LPI-G: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen

Meuselwitz (ots) - Am Dienstag, den 23.09.25, brach ein 38 jähriger Rositzer in die Laube einer Gartenanlage in Meuselwitz ein. Dabei beschädigte er die Laubentür und Möbiliar und eignete sich Bargeld, welches in der Laube hinterlegt war, an. Grund zur Eile hatte der Herr offenbar nicht, denn er nächtigte dort. Eine Strafanzeige gegen den bekannten Täter wurde erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 ...

