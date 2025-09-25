PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Gefährliche Fahrt eines Transporterfahrers - Polizei bittet um Hinweise weiterer Geschädigter
Zeugenaufruf

Gera (ots)

Neustadt an der Orla / Gera Am Mittwochnachmittag (24. September 2025) beschäftigte ein Transporterfahrer zahlreiche Einsatzkräfte der Thüringer Polizei und gefährdete dabei mehrfach andere Verkehrsteilnehmer. Zwischen 14:10 Uhr und 14:30 Uhr fiel der Mann zunächst im Bereich der Bundesstraße 281 bei Neustadt an der Orla auf. Dort bedrängte er mehrere Pkw-Fahrer, bremste diese gefährlich aus und führte riskante Überholmanöver durch. Zudem trat er gegen die Tür eines unbeteiligten Fahrzeugs. Die anschließende Fahrt führte über die B281 ab Neustadt an der Orla, weiter über die B2 in Richtung Gera, mit Zwischenstationen über Mittelpöllnitz, Postendorf und Neunhofen. Mehrere Fahrzeugführer wurden dabei durch überhöhte Geschwindigkeit sowie gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr geschädigt. In Gera gelang es den Einsatzkräften schließlich, den Transporter zu stoppen und den Fahrer zu kontrollieren. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 30-jährigen Mann aus Bosnien-Herzegowina, der in Begleitung eines 41-jährigen Beifahrers unterwegs war. Der Fahrer stand zum Zeitpunkt der Tat nicht unter Alkoholeinfluss, jedoch unter dem Einfluss von Drogen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Transporter des Modells Peugeot Boxer mit Berliner Kennzeichen. Die Polizei bittet weitere Verkehrsteilnehmende, die Zeugen der Fahrweise des Transporterfahrers wurden bzw. Durch diesen gefährdet oder geschädigt wurden, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Saale-Orla unter Nennung der Vorgangsnummer 0250364 zu melden.

