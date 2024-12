Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - BMW I8 gestohlen und ausgeschlachtet auf einem Feldweg zurückgelassen - Zeugen gesucht

Heede (ots)

In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 2024 zwischen 18.00 Uhr und 4.45 Uhr wurde ein weißer BMW i8 mit polnischem Kennzeichen vom Parkplatz eines Hotels in Heede an der Straße "Green Energy Park" entwendet. Am Morgen des 6. Dezember meldete ein Jäger das Fahrzeug auf einem Feldweg nahe der Autobahnanschlussstelle Dörpen.

Beim Eintreffen der Polizei wurden am Fahrzeug erhebliche Beschädigungen festgestellt: Mehrere Fahrzeugteile, darunter das Dach, Sitze, Front- und Rückscheinwerfer sowie technische Komponenten, waren ausgebaut.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und wird im Rahmen des laufenden Ermittlungsverfahrens untersucht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Aktivitäten im Bereich des Green Energy Parks oder des Feldwegs nimmt die Polizei Papenburg unter 04961-9260 entgegen.

