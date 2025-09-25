PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Meuselwitz (ots)

Am Dienstag, den 23.09.25, brach ein 38 jähriger Rositzer in die Laube einer Gartenanlage in Meuselwitz ein. Dabei beschädigte er die Laubentür und Möbiliar und eignete sich Bargeld, welches in der Laube hinterlegt war, an. Grund zur Eile hatte der Herr offenbar nicht, denn er nächtigte dort. Eine Strafanzeige gegen den bekannten Täter wurde erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

