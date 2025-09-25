LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Schmölln (ots) - Am Dienstag, den 23.09.25 wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land ein 31 jähriger Fahrradfahrer auf dem Schmöllner Markt einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest bei dem Schmöllner ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Dies hatte zur Folge, dass es nun nicht mit dem Rad weiterging, sondern mit dem Funkstreifenwagen zur Blutentnahme ins nächstgelegene Krankenhaus. ...

