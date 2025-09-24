PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Schmölln (ots)

Am Dienstag, den 23.09.25 wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land ein 31 jähriger Fahrradfahrer auf dem Schmöllner Markt einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest bei dem Schmöllner ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Dies hatte zur Folge, dass es nun nicht mit dem Rad weiterging, sondern mit dem Funkstreifenwagen zur Blutentnahme ins nächstgelegene Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

