LPI-G: Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Gera (ots) - Gera: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute Morgen (23.09.2025) entlang der Kreisstraße 5, zwischen Rusitz und Gera-Langenberg. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein Motorradfahrer (51) kurz nach 06:00 Uhr beim Befahren der Straßen aus noch ungeklärter Ursache zu Fall und wurde in der Folge von einem im Gegenverkehr herannahenden Lkw erfasst. Der 51-jährige Motorradfahrer verstarb tragischerweise noch an der Unfallstelle. Sowohl der Lkw-Fahrer, ...

