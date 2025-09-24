Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand im ehemaligen Plzen-Center in Gera

Gera (ots)

Am späten Dienstagnachmittag erreichte den Inspektionsdienst Gera eine Meldung über eine Rauchentwicklung im einstigen Plzen-Center im Stadtteil Lusan. Sofort kamen mehrere Kameraden der Feuerwehr sowie zweier Polizeidienststellen zum Einsatz. Nach Eintreffen der ersten Beamten gaben Zeugen an, dass kurz zuvor mehrere Personen aus dem Gebäude flüchteten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrmänner konnte eine größere Brandentwicklung verhindert werden, sodass nur ein geringer Sachschaden entstand. Im Rahmen einer Fahndung nach den Flüchtigen wurden 5 Jugendliche im Nahbereich festgestellt. Deren Tatbeteiligung am Brand ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Geraer Polizei nahm eine Anzeige wegen Brandstiftung auf. (PS)

