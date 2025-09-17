Polizei Aachen

POL-AC: Verfolgungsfahrt nach Tankbetrug - Polizei stoppt Autofahrer

StädteRegion Aachen/ Simmerath/ Roetgen (ots)

Nach einem Tankbetrug hat die Polizei am Montagnachmittag (15.09.25) einen Mann gefasst. Er hatte vorher versucht zu flüchten.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 55-jährige Mann gegen 17 Uhr an einer Tankstelle an der Bergstraße neun Kanister mit insgesamt 130 Liter Benzin befüllt. Dann fuhr er - ohne zu zahlen - davon. Einsatzkräfte der Polizei Aachen nahmen die Verfolgung auf. Er missachtete die Anhaltezeichen, fuhr erst mit teilweise deutlich erhöhter Geschwindigkeit über die Hahner Straße, dann durch die Ortslage Rott in Roetgen. In Roetgen selbst touchierte er an der Einmündung Stockläger/ Mayvennchesqaß fast eine Frau, die mit Kinderwagen und Kleinkind unterwegs war. Glücklicherweise kam es nicht zum Zusammenstoß. Doch auch dieser Beinahe-Unfall bewegte ihn nicht zum Anhalten. Er fuhr schließlich auf die B258 ("Himmelsleiter") in Richtung Aachen und bog im Bereich Rotterdell auf einen Wanderparkplatz abzubiegen. Hier kam es zu einer leichten Kollision mit einem Fahrzeug, das den Parkplatz gerade verlassen wollte. Verletzt wurde niemand.

Die Flucht des Mannes ging trotz des Zusammenstoßes weiter: Er stellte den Wagen ab und flüchtete zu Fuß in den Wald. Nach kurzer Verfolgung konnten ihn die Einsatzkräfte stellen und anschließend widerstandslos festnehmen. Der 55-Jährige hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte die gestohlenen Kanister mitsamt Benzin. An dem Auto waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Im Fahrzeug wurden auch noch weitere gestohlene (niederländische) Kennzeichen gefunden. Das Auto und die Benzinkanister wurden sichergestellt.

Die Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen: unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Kennzeichenmissbrauchs und Tankbetrugs.

Der gebürtige Niederländer ist bereits zahlreiche Male bundesweit polizeilich in Erscheinung getreten, hauptsächlich im Zusammenhang mit Tankbetrug. Er sitzt momentan in Untersuchungshaft. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell