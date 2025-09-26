PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Fahrzeug entwendet

Gera (ots)

Gera. Im Zeitraum vom 24.09.2025, 19:30 Uhr bis 25.09.2025, 06:30 Uhr wurde das Fahrzeug roter Pkw Mazda mit Geraer Kennzeichen eines 60-jährigen Eigentümers von einem Parkplatz in der Kretschmerstraße durch bislang unbekannte Täter entwendet. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder zur Begehungsweise liegen der Polizei derzeit noch nicht vor. Daher bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Auffinden des Fahrzeuges geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 bei zu melden. (Bezugsnummer: 0250662/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

