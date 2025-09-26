LPI-G: Diebstahl aus Gartenhaus
Greiz (ots)
Ronneburg. Im Zeitraum vom 23.09.20258, 19:30 Uhr und 24.09.2025, 16:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Grobsdorfer Straße in Ronneburg. Anschließend entwendeten diese mehrere Gartengegenstände in einem geschätzten Gesamtwert im niedrigen dreistelligen Bereich. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen vor, weshalb die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0251043/2025)(SR)
