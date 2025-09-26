PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Diebstahl aus Supermarkt in Greiz

Gera (ots)

Greiz. Am 25.09.2025 gegen 10:00 Uhr steckte sich ein 26-Jähriger in einem Supermarkt in der August-Bebel-Straße mehrere Alkoholdosen in einem Gesamtwert im niedrigen zweistelligen Betrag in seine Oberbekleidung. Hierbei wurde er durch einen 43-Jährigen beobachtet. Am Kassenbereich löste der 26-Jährige jedoch lediglich einen Pfandbon ein, nahm seine zuvor hinterlassenen Einkaufsbeutel mit und wollte den Supermarkt, ohne zu zahlen, verlassen. Als der 43-Jährige diesen nun ansprach, schwang der 26-Jährige mit seinen Einkaufsbeutel in Richtung des 43-Jährigen und traf diesem am Hinterkopf. Glücklicherweise blieb dieser unverletzt. Anschließend eilten Mitarbeiter der Supermarktes zu Hilfe und konnten den Täter zu Boden bringen, ehe die Polizei eintraf. Gegen den 26-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

