Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrugsversuch scheitert

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 25.09.2025 erhielt eine 84-Jährige gegen 10:15 Uhr einen Telefonanruf eines bislang unbekannten Mannes, welcher sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser schilderte er, dass es einen Einbruch in einer Nachbarstraße gab und zwei Täter festgenommen werden konnten. Einer der Täter solle einen Zettel mit der Telefonnummer der 84-Jährigen dabei gehabt haben. Im weiteren Verlauf des Gespräches versuchte der Unbekannte Informationen über die Vermögenswerte der 84-Jährigen zu erlangen, doch glücklicherweise teilte sie dem unbekannten Anrufer nichts mit. Anschließend informierte sie die Polizei. An dieser Stelle warnt die Polizei vor derartigen Betrugsmaschen. Sollten Sie Zweifel haben, dann sprechen Sie mit einem Angehörigen oder kontaktieren Sie die Polizei. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den Unbekannten eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

