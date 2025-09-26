LPI-G: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen
Altenburg (ots)
Altenburg. Am 25.09.2025 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Zschernitzscherstraße zwischen einem 26-jährigem Pkw-Fahrer und einer 67-jährigen Pkw-Fahrerin. Als der 26-Jährige in einer Kurve zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn abkommt, stieß dieser frontal mit dem Fahrzeug der 67-Jährigen zusammen. Dabei wurden beide Personen leicht verletzt. Die 67-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. (SR)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell