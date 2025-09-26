Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 25.09.2025 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Zschernitzscherstraße zwischen einem 26-jährigem Pkw-Fahrer und einer 67-jährigen Pkw-Fahrerin. Als der 26-Jährige in einer Kurve zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn abkommt, stieß dieser frontal mit dem Fahrzeug der 67-Jährigen zusammen. Dabei wurden beide Personen leicht verletzt. Die 67-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. (SR)

