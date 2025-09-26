PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 25.09.2025 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Zschernitzscherstraße zwischen einem 26-jährigem Pkw-Fahrer und einer 67-jährigen Pkw-Fahrerin. Als der 26-Jährige in einer Kurve zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn abkommt, stieß dieser frontal mit dem Fahrzeug der 67-Jährigen zusammen. Dabei wurden beide Personen leicht verletzt. Die 67-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 11:01

    LPI-G: Autofahrt unter Drogen

    Greiz (ots) - Hohenleuben. Am 26.09.2025 gegen 01:30 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw den Breitscheidplatz. Im Rahmen einer von der Polizei durchgeführten Polizeikontrolle wurde durch einen freiwilligen Drogenvortest bekannt, dass die Fahrerin positiv auf Cannabis und weitere Substanzen getestet wurde. Die Weiterfahrt wurde der 20-Jährigen untersagt und sie wurde zu einer Blutentnahme in eine naheliegendes Krankenhaus verbracht. Ein entsprechendes ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:00

    LPI-G: Betrugsversuch scheitert

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 25.09.2025 erhielt eine 84-Jährige gegen 10:15 Uhr einen Telefonanruf eines bislang unbekannten Mannes, welcher sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser schilderte er, dass es einen Einbruch in einer Nachbarstraße gab und zwei Täter festgenommen werden konnten. Einer der Täter solle einen Zettel mit der Telefonnummer der 84-Jährigen dabei gehabt haben. Im weiteren Verlauf des Gespräches versuchte der Unbekannte Informationen über die ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:00

    LPI-G: Diebstahl aus Supermarkt in Greiz

    Gera (ots) - Greiz. Am 25.09.2025 gegen 10:00 Uhr steckte sich ein 26-Jähriger in einem Supermarkt in der August-Bebel-Straße mehrere Alkoholdosen in einem Gesamtwert im niedrigen zweistelligen Betrag in seine Oberbekleidung. Hierbei wurde er durch einen 43-Jährigen beobachtet. Am Kassenbereich löste der 26-Jährige jedoch lediglich einen Pfandbon ein, nahm seine zuvor hinterlassenen Einkaufsbeutel mit und wollte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren