POL-SE: 250917.1 Quickborn: Durchsuchungsmaßnahmen nach versuchtem Mord (Folgemeldung zu 250819.3)

Im Rahmen der Ermittlungen nach dem versuchten Mord an einem 32-Jährigen in Quickborn, Schleswig-Holstein, am 14. Februar 2025 haben Beamte der Itzehoer Mordkommission mit Unterstützung von Polizeikräften aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen am 17. September 2025 Durchsuchungsmaßnahmen in Paderborn durchgeführt.

Die Maßnahmen führten zum Auffinden von Beweismitteln, deren Auswertung noch nicht abgeschlossen ist.

Die Mordkommission fahndet nach wie vor mit einem Lichtbild aus einer Überwachungskamera nach dem flüchtigen BMW, der möglicherweise Bezüge nach Nordrhein-Westfalen, Kreis Paderborn, hat. Bei dem Wagen handelt es sich um ein Fahrzeug der 5er-Baureihe des Typs F10. Auffällig sind unter anderem die schwarze Spoilerlippe am Heck sowie das Schiebedach aus Glas.

Die Ermittlungen in dieser Sache führt die Bezirkskriminalinspektion Itzehoe. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe lobt eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro aus.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Fall geben können, sollten sich unter dem Hinweistelefon 04101 / 202348 oder per Mail unter soko.itzehoe.bki@polizei.landsh.de melden.

