POL-SE: Quickborn - Unfallverursachender Pkw-Fahrer leistet Ersthilfe und entfernt sich dann unerkannt vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Quickborn (ots)

Am 11.09.2025 (Donnerstag) ist es um ca. 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kampstraße gekommen. Ein Pkw-Fahrer leistete einem gestürzten Radfahrer Ersthilfe und entfernte sich dann vom Unfallort. Seine Personalien gab der Unfallverursacher hierbei nicht an.

Zur Unfallzeit befuhr ein 63-jähriger Quickborner mit seinem schwarzen Fahrrad die Kampstraße aus Richtung der Heinrich-Lohse-Straße kommend in Richtung Querstraße. Bei der Vorbeifahrt an einem parkenden Pkw fuhr dieser plötzlich an und lenkte sein Fahrzeug nach links, um ebenfalls die Kampstraße in Richtung der Querstraße zu befahren. Der Radfahrer wich dem Pkw nach links aus und kam auf der nassen und rutschigen Straße zu Fall. Hierbei verletzte sich der Mann an Kopf und Schulter.

Der Fahrer des schwarzen Pkw hielt an und leistete Ersthilfe. Der Mann, zu dem weder eine Beschreibung noch weitere Angaben zu seinem Fahrzeug vorliegen, entfernte sich dann vom Unfallort ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden bei der Polizeistation Quickborn geführt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können, mögen sich bitte unter der Rufnummer 04106-6300-0 melden.

