POL-SE: Eigentümer eines Schlafzeltes gesucht

Wedel (ots)

Bereits Anfang September kam es in Wedel zum Diebstahl eines Fahrrades von einem Privatgrundstück. Der Eigentümer bemerkte dies und begab sich auf die Suche nach seinem Rad. Am S-Bahnhof in Wedel entdeckte er sein Fahrrad in den Händen eines Mannes und rief die Polizei. Während der dann folgenden Maßnahmen konnte weiteres Diebesgut bei dem Tatverdächtigen festgestellt werden. Unter anderem ein Zelt, nach dessen Besitzer jetzt gesucht wird.

Kurz nach 20:00 Uhr am 3. September (Mittwoch) hörte ein 40-jähriger Wedeler verdächtige Geräusche aus dem rückwärtigen Bereich seines Grundstücks. Als er nachsah, stellte er das Fehlen seines Gravelbikes fest. In der Folge begab der Wedeler sich auf die Suche nach dem Rad.

Am S-Bahnhof im Ort entdeckte er sein Bike in den Händen eines ihm unbekannten Mannes und rief daraufhin die Polizei. Bei dem Mann handelt es sich um einen 42-jährigen Hamburger mit serbischer Staatsbürgerschaft. Bei ihm konnten weitere Gegenstände als Stehlgut festgestellt werden, die zum Teil ebenfalls dem Besitzer des Rennrades gehörten. Die Polizei händigte ihm diese Sachen wieder aus.

Was bislang keine Zuordnung fand, ist ein Schlafzelt. Dieses ist eingepackt in einer gelb-grauen Tasche. An der Seite befindet sich mit Edding geschrieben die Aufschrift "J.L.A. und ein Name. Beides könnte Hinweise auf den Eigentümer geben.

Das Polizeirevier in Wedel sucht nun nach der rechtmäßigen Eigentümerin bzw. dem rechtmäßigen Eigentümer des Zeltes. Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Rufnummer 04103-50180 oder per Email an wedel.pr@polizei.landsh.de entgegen.

