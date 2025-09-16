Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Täter fahren mit Pkw ins Schaufenster eines Juweliergeschäftes - Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Quickborn (ots)

Heute (Dienstag, 16.09.2025) ist es um 03.12 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl bei einem Juwelier in der Straße 'Am Freibad' gekommen. Die Täter richteten hierbei großen Sachschaden an.

Gegen 03.12 Uhr fuhren unbekannte Täter mit einem Pkw-Mitsubishi in das Schaufenster eines Juweliergeschäftes. Durch den Aufprall wurde der Bereich derart beschädigt, dass sich die Täter Zutritt verschaffen konnten. Wenige Minuten später flüchteten der oder die Täter zunächst zu Fuß, während der als Tatmittel genutzte Pkw am Tatort zurückgelassen wurde. Ob im weiteren Verlauf der Flucht ein in der Nähe abgestellten Fahrzeug genutzt wurde, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen, die bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Auffälligkeiten zur Tatzeit und die Minuten danach geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04101-202-0.

