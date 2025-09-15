Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Täter wird bei Einbruchstat überrascht und flüchtet mit Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am 13.09.2025 (Samstag) ist es um 18.22 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Straße 'Zwickmöhlen' gekommen. Der Täter wurde bei der Tatausführung überrascht und flüchtete mit dem Fahrrad.

Um 18.22 Uhr hörte ein Zeuge das Zerbrechen von Glas und ging dem Geräusch auf den Grund. An der Haustür sah der Mann dann zwei zerbrochene Glasscheiben und davor stehend einen Mann mit einem Brechwerkzeug in der Hand vor der Tür stehen. Als der Täter sah, dass er erkannt worden war, lief er weg und nutzte dann für die weitere Flucht ein blaues Fahrrad. Zu einem Betreten des Hauses soll es seitens des Täters nicht gekommen sein.

Zur Beschreibung des Mannes kann gesagt werden, dass er ca 170 -180 cm groß und von schlanker Statur ist. Das Alter wurde auf 30-38 Jahre geschätzt. Der Mann trägt schwarze kurze Haare und hatte zur Tatzeit einen sogenannten Drei-Tage-Bart. Als Bekleidung konnten eine schwarze Jacke mit Kapuze und schwarze Jeans erkannt werden. Zudem trug der Mann eine schwarze Sporttasche bei sich.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise können nach dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell