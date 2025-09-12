Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel/Uetersen/Moorrege/Tornesch/Heidgraben - Brennpunktdienst Verkehr kontrolliert zum Schulstart

Wedel (ots)

In der ersten Schulwoche nach den Sommerferien hat der Brennpunktdienst mehrere Kontrollen im Bereich von Schulen und Kindergärten im den Ortschaften Wedel, Uetersen, Moorrege Tornesch und Heidgraben durchgeführt.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag in der ersten Schulwoche (08.09.2025 - 12.09.2025) auf Tempo-30-Zonen im Bereich von Schulen und jeweils vor der ersten und nach der letzten Unterrichtsstunde.

Festgestellt haben die Einsatzkräfte hierbei 70 Geschwindigkeits-, 13 Gurt- und 3 Handyverstöße. Zusätzlich wurde in einem Fall eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt und in in acht Fällen Verwarnungen gegen E-Scooterfahrer ausgesprochen.

Der Brennpunktdienst zieht ein sehr positives Fazit. Die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer verhielt sich vorbildlich und zeigte viel Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell