POL-SE: Wedel - Verkehrsunfall mit verletztem Kind: Polizei sucht Zeugen

Wedel (ots)

Am Donnerstag (11.09.2025) verletzte sich ein Kind nach einem Verkehrsunfall auf der Straßenkreuzung Breiter Weg/Autal leicht.

Die beteiligte Autofahrerin fuhr mit ihrem grauen Audi gegen 13:45 Uhr auf der Straße Breiter Weg in Richtung Pinneberger Straße. Auf Höhe der Kreuzung Breiter Weg/Autal kam es zum Unfall zwischen der jungen Radfahrerin und dem Pkw. Das Mädchen stürzte mit ihrem Fahrrad und verletzte sich hierbei leicht. Eine zufällig vorbeigehende Passantin zwischen ca. 60 und 70 Jahren soll ihr aufgeholfen und sie kurz begleitet haben.

Die Polizei bittet insbesondere die ältere Passantin sowie weitere mögliche Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder etwas zu dem Ablauf sagen können, sich unter der Rufnummer 04103-5018-0 zu melden.

