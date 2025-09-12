Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Heidgraben - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

Bild-Infos

Download

Heidgraben (ots)

Seit 10.09.2025 (Mittwoch, 07.00 Uhr) wird der 15-jährige Jugendliche -Yusuf Aras Veysel H.- vermisst. Yusuf habe zur genannten Zeit die elterliche Wohnung verlassen, um nach Lübeck zu fahren. In die elterliche Wohnung ist er seither nicht zurückgekehrt.

Bei einer früheren Abwesenheit wurde Yusuf schon einmal in Köln aufgegriffen. Somit wird derzeit von möglichen Aufenthalten in Lübeck oder Köln ausgegangen.

Der Vermisste soll ca. 195 cm groß und schlank sein. Er hat schwarze Haare und trug zuletzt eine Jogginghose und Sweatshirt in beige und Sneaker.

Fahndungsmaßnahmen de Polizei verliefen bisher erfolglos. Hinweise zum Verbleib von Yusuf H. Nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0, die 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell