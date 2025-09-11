Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Alvesloe - Täter brechen in Einfamilienhaus ein - Tatzusammenhang zu einer Tat im Nachbarort kann nicht ausgeschlossen werden - Polizei sucht Zeugen

Alvesloe (ots)

Am 10.09.2025 (Mittwoch) ist es in der Zeit von 10.15 Uhr bis 17.50 Uhr zu einem gewaltsamen Eindringen in ein Einfamilienhaus in der Kieler Straße gekommen. Diese Tat könnte mit einer weiteren Tat in Bilsen zusammenhängen.

Im Tatzeitraum haben derzeit noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Haus verschafft und dort offenbar nach Wertgegenständen gesucht. Ob hierbei auch etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Auffällig ist, dass es innerhalb des hier genannten Tatzeitraumes eine weitere Tat in der Bilsener Kieler Straße gab. Der diesbezügliche Tatort liegt in unmittelbarer Nachbarschaft, so dass ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Ermittlungen zu diesem Fall führt ebenfalls die Kriminalpolizei Pinneberg. Sachdienliche Angaben können nach dort über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail über SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

