Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bilsen - Täterpaar bricht in Einfamilienhaus ein - Polizei wertet zur Verfügung gestelltes Bildmaterial aus und sucht nach Zeugen

Bilsen (ots)

Am 10.09.2025 (Mittwoch) ist ein Täterpaar in ein Einfamilienhaus in die Kieler Straße eingestiegen. Eine hausinterne Videoüberwachung fertigte Aufnahmen.

Eine weibliche Täterin und ihr männlicher Begleiter sind gegen 12.45 Uhr gewaltsam in das Haus eingedrungen. Ungefähr 7 Minuten durchsuchten die beiden sämtliche Räumlichkeiten. Das Täterpaar eignete sich während der Tat einen Bargeldbetrag von ungefähr 300,- Euro an. Anschließend entfernten man sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei liegt der Fokus zunächst auf der Auswertung von vorhandenem Bildmaterial. Zur Beschreibung des Täterduos können schon folgende Angaben gemacht werden:

1. Person: Männlich, ca. 180 cm groß und von kräftiger Statur, schwarzer Kinn- und Oberlippenbart. Der Mann war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzes Cap (Haare dadurch nicht zu sehen), olivgrüner Cargo-Hose, weiße Sneaker und schwarzen Handschuhen. 2. Person: Weiblich, Ca. 160 cm groß, normale Statur, schwarze Jacke mit mit über den Kopf gezogener Kapuze, schwarze Leggings mit auf dem linken Bein übereinander angeordneten 4 weißen Pfeilen, schwarze Sneaker.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de an.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell