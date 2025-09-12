Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kontrollen an Stoppschildern - zahlreiche Ordnungswidrigkeiten eingeleitet

Norderstedt (ots)

Am 11.09.2025 ist es in Norderstedt zu mehreren Kontrollen gekommen. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf die Beachtung des Verkehrszeichens 206 (Halt, Vorfahrt gewähren!)

Die Einsatzkräfte kontrollierten in den Vormittagsstunden an wechselnden Standorten. So wurden diesmal die Bereiche Lütjenmoor/Ochsenzoller Straße, Birkhahnkamp/Friedrichsgaber Weg und der Bereich Ochsenzoller Straße/Schwarzer Weg/Alte Dorfstraße kontrolliert.

Insgesamt wurden 73 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Nichtbeachtens des Haltgebotes am Verkehrszeichen 206 eingeleitet. Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte zahlreiche aufklärende Gespräche an den Kontrollstellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell