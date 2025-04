POL-MK: Diebstahl eines gelben Mountainbikes

Herscheid (ots) - In Herscheid kam es am Samstag, gegen 16:00 Uhr, zu einem Brand einer ca. 300qm großen Waldfläche. Wie es zu dem Feuer kam ist bisher unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (hün) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

