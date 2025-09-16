PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Öffentlichkeitsfahndung nach 86-jährigem Rentner

POL-SE: Wedel - Öffentlichkeitsfahndung nach 86-jährigem Rentner
  • Bild-Infos
  • Download

Wedel (ots)

Seit dem 15.09.2025 (Montag, 08.50 Uhr) wird der 86-jährige -Gerd Paul Franz K.- aus Wedel vermisst. Der Senior hat seine Wohnung am Montagmorgen verlassen, um zwei Ärzte aufzusuchen. Bei beiden Ärzten wurde K. bis zum Ende der Öffnungszeiten nicht vorstellig. In seine Wohnung ist er nicht zurückgekehrt.

Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg.

Der Vermisste ist 180 cm groß und von kräftiger Statur. Er hat weißes Haar und trägt einen Seitenscheitel. Als Bekleidung trug er zuletzt eine blaue Segeljacke und dunkelblaue Hose sowie braune Schuhe. Die Gangart des Vermissten wird mit krumm und unsicher beschrieben.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Wedel unter der Rufnummer 04103-5018-0, die 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren