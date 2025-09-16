Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Öffentlichkeitsfahndung nach 86-jährigem Rentner

Wedel (ots)

Seit dem 15.09.2025 (Montag, 08.50 Uhr) wird der 86-jährige -Gerd Paul Franz K.- aus Wedel vermisst. Der Senior hat seine Wohnung am Montagmorgen verlassen, um zwei Ärzte aufzusuchen. Bei beiden Ärzten wurde K. bis zum Ende der Öffnungszeiten nicht vorstellig. In seine Wohnung ist er nicht zurückgekehrt.

Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg.

Der Vermisste ist 180 cm groß und von kräftiger Statur. Er hat weißes Haar und trägt einen Seitenscheitel. Als Bekleidung trug er zuletzt eine blaue Segeljacke und dunkelblaue Hose sowie braune Schuhe. Die Gangart des Vermissten wird mit krumm und unsicher beschrieben.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Wedel unter der Rufnummer 04103-5018-0, die 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

