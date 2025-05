POL Schwaben Nord: Ohne Führerschein unterwegs

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Dienstag (13.05.2025) verursachte ein 61-jähriger Autofahrer alkoholisiert gleich mehrere Zusammenstöße in der Friedberger Straße. Gegen 17.45 Uhr war der 61-Jährige mit seinem Audi auf der Herrenbachstraße unterwegs. Hierbei touchierte er offenbar mehrere Verkehrsschilder. An der Kreuzung zur Friedberger Straße fuhr er einem ...

mehr