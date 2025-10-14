Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. E-Scooter-Fahrer fuhr gegen geparkten Pkw

Warendorf (ots)

Am Montag, 13.10.2025, 21.25 Uhr beobachtete ein Anwohner, wie ein unbekannter E-Scooter-Fahrer auf der Sternstraße in Ahlen gegen einen geparkten Pkw fuhr. Der Unfallverursacher schaute in diesem Moment zu einer hinter ihm herlaufenden unbekannten männlichen Person. Während der E-Scooter-Fahrer trotz Ansprache durch den Anwohner in Richtung Marsweg flüchtete, lief die zweite Person in Richtung Zeppelinstraße weiter. Am geparkten Auto entstand Sachschaden.

Der männliche E-Scooter-Fahrer ist geschätzt 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift auf der Brust. Die zweite Person hat blonde, kurze Haare, ist etwa 1,90 Meter groß und trug ein hellgrünes Poloshirt.

Wer kann Angaben zu den beiden Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell