POL-WAF: Ahlen. Schaden am Kotflügel festgestellt - Verursacher flüchtete

Warendorf (ots) - Am Montag, 13.10.2025, zwischen 14.30 Uhr und 15.45 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer an einem grauen Audi Q2 entlang, der in einer Parkbucht auf der Everswinkler Straße in Freckenhorst stand. Dabei entstand Sachschaden an der Fahrerseite des Autos. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, ...

