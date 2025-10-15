POL-WAF: Ahlen. Schaden am Kotflügel festgestellt - Verursacher flüchtete
Warendorf (ots)
Zwischen Montag, 13.10.2025, 16.00 Uhr und Dienstag, 14.10.2025, 7.30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Straße Kleibrink, gegenüber Hausnummer 5 in Ahlen. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen schwarzen VW Polo und beschädigte diesen am vorderen Kotflügel der Fahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell