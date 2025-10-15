Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Cannabisgeruch strömte aus Auto

Warendorf (ots)

Am Dienstag (14.10.2025, 23.20 Uhr) kam Polizisten bei einer Verkehrskontrolle auf der Warendorfer Straße in Telgte eine Cannabisduftwolke entgegen, als sie an ein Auto traten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich bei dem 20-jährigen Fahrer körperliche Hinweise auf einen möglichen Cannabiskonsum. Dieser Verdacht konnte durch den positiven Drogenvortet erhärtet werden. Die Einsatzkräfte ließen dem Warendorfer eine Blutprobe entnehmen, leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein und untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt.

