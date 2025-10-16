Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Ein Leichtverletzter und zwei beschädigte Autos

Warendorf (ots)

Ein Leichtverletzter, zwei beschädigte Autos und ein geschätzter Sachschaden von 32.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 15.10.2025, 14.20 Uhr im Einmündungsbereich Ennigerstraße/Dyckerhoffstraße in Neubeckum ereignet hat. Eine 37-jährige Ennigerloherin befuhr mit ihrem Pkw die Ennigerstraße in Richtung Neubeckum. Als sie mit ihrem Auto nach links auf die B 475 abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 55-Jährigen aus Aerzen. Dieser befuhr die Ennigerstraße in Richtung Enniger. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 55-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die 37-jährige sowie ihre beiden Kinder (3 Jahre und 3 Monate) wurden vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Es wurden keine Verletzungen festgestellt. Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt. Der Unfallort war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell