Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kirn (ots)

Am Mittwochmittag, den 24.09.2025, kam es gegen 12:08 Uhr auf der Binger Landstraße in Kirn, in Höhe des Steinbruchs, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW-Gespann und einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer des LKW-Gespanns in den fließenden Verkehr einfahren. Der Pkw-Fahrer leitete daraufhin eine Vollbremsung ein, wich auf die Gegenfahrbahn aus und touchierte hierbei den LKW. Durch den Vorfall wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Kirn bittet möglich Unfallzeugen, sich unter den untenstehenden Kontaktdaten zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

