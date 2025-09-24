POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Polizei bittet um Zeugenhinweise
Kirn (ots)
Am Mittwochmittag, den 24.09.2025, kam es gegen 12:08 Uhr auf der Binger Landstraße in Kirn, in Höhe des Steinbruchs, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW-Gespann und einem Pkw.
Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer des LKW-Gespanns in den fließenden Verkehr einfahren. Der Pkw-Fahrer leitete daraufhin eine Vollbremsung ein, wich auf die Gegenfahrbahn aus und touchierte hierbei den LKW. Durch den Vorfall wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt.
Die Polizeiinspektion Kirn bittet möglich Unfallzeugen, sich unter den untenstehenden Kontaktdaten zu melden.
