Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger

Bad Sobernheim (ots)

Am Mittwochmorgen, 24.09.2025, befährt ein VW-Fahrer gegen 07:15 Uhr die Poststraße in Bad Sobernheim. Am Fußgängerüberweg auf Höhe der Igelsbachstraße übersieht dieser einen die Fahrbahn überquerenden Fußgänger und touchiert diesen. Der Fußgänger wird hierdurch leicht verletzt.

Durch die Erstversorgung des Rettungsdienstes sowie die Unfallaufnahme der Polizei kommt es für ca. 30 Minuten zu Beeinträchtigungen im morgentlichen Berufsverkehr.

Die Polizei bittet weiterhin, dass sich mögliche Unfallzeugen unter unten stehendem Kontakt melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

