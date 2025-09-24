PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unsichere Fahrweise führt zur Festnahme

Kirn, Kallenfelser Straße (ots)

Am späten Abend meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei einen PKW, der mit unsicherer Fahrweise durch die Kallenfelser Straße in Kirn geführt würde. Eine zufällig in unmittelbarer Nähe befindliche Streife konnte den Fahrzeugführer nur wenige Augenblicke später kontrollieren. Während eine gegenwärtige Beeinflussung von Alkohol oder sonstigen Drogen zeitnahe durch entsprechende Tests ausgeschlossen werden konnte, verwickelte sich der 29-jährige Mann in widersprüchliche Angaben hinsichtlich seiner Fahrerlaubnis. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des "Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis" wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Da gegen den Herrn darüber hinaus noch ein offener Haftbefehl wegen einer zurückliegenden Straftat vorlag, wurde er im Anschluss in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
