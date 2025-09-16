Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Herumschreiender Mann in Bad Sobernheimer Innenstadt - Geschädigte gesucht!

Bad Sobernheim, Großstraße (ots)

Am heutigen Tag meldeten mehrere Passanten gegen 19:10 Uhr einen wild umherschreienden Mann im Bereich der Großstraße. Eine Zeugin berichtete den sofort entsandten Polizeikräften, dass der Mann zuvor auf eine Gruppe von Kindern zugegangen sei und diese in aggressiver Art und Weise angeschrien habe. Die Polizei nahm den 54-jährigen Mann vor Ort in Gewahrsam und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung gegen ihn ein. Bislang ist keines der Kinder namentlich bekannt, die Polizei Kirn bittet um Kontaktaufnahme durch die betroffenen Kinder, bzw. deren Eltern sowie weiteren Personen, die ebenfalls durch den Mann bedroht oder beleidigt wurden. Aufgrund eines anzunehmenden psychischen Ausnahmezustands wurde der Beschuldigte im Nachgang einer psychiatrischen Fachklinik zugeführt.

