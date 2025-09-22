PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsüberwachung

Kirn (ots)

Erneut nutzten heute die Streifenbesatzungen hiesiger Dienststelle einsatzfreie Zeiträume, um die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge im Dienstgebiet zu überprüfen. Hierbei mussten wieder mehrere Ordnungswidrigkeits-Anzeigen wegen der überfälligen Hauptuntersuchung ("TÜV") erfasst werden. Nicht nur wegen des unmittelbar bevorstehenden Beginns der dunklen Jahreszeit sollten Fahrzeughalter stets den technischen Zustand ihrer Fahrzeuge und somit auch die gesetzlich vorgeschriebenen TÜV-Intervalle im Blick haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 13:27

    POL-PIKIR: Dieselspur auf der B421 zwischen Simmertal und Heinzenberg - Zeugen gesucht

    Simmertal (ots) - Am Montag, dem 22.09.2025, erhielt die Polizeiinspektion Kirn gegen 11:45 Uhr die Mitteilung über eine Dieselspur auf der Bundesstraße B421 zwischen den Ortschaften Simmertal und Heinzenberg. Vor Ort konnte von der Polizei eine erhebliche Dieselspur festgestellt werden, die sich über einen längeren Streckenabschnitt erstreckt. Es liegen bislang ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 20:32

    POL-PIKIR: Herumschreiender Mann in Bad Sobernheimer Innenstadt - Geschädigte gesucht!

    Bad Sobernheim, Großstraße (ots) - Am heutigen Tag meldeten mehrere Passanten gegen 19:10 Uhr einen wild umherschreienden Mann im Bereich der Großstraße. Eine Zeugin berichtete den sofort entsandten Polizeikräften, dass der Mann zuvor auf eine Gruppe von Kindern zugegangen sei und diese in aggressiver Art und Weise angeschrien habe. Die Polizei nahm den ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 19:29

    POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Bad Sobernheim, Eckweilerstraße (ots) - Am heutigen Tag ereignete sich gegen 16:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Eckweilerstraße in Bad Sobernheim. Auf Höhe einer dort befindlichen Baustelle (Engpass) unweit des Kreisverkehrs missachtete der Fahrer eines roten Transporters den Vorrang des entgegenkommenden PKWs, welcher stadtauswärts unterwegs war. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Fahrzeugführerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren