Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Treffer bei Kontrollen auf der Maikerwe

Kaiserslautern (ots)

Polizeibeamte des Haus des Jugendrechts führten vom späten Freitagabend bis in die Nacht zu Samstag Kontrollen auf der Maikerwe durch. Bei fünf Jugendlichen fanden die Ordnungshüter Zigaretten oder E-Zigaretten und stellten diese sicher. In drei Fällen mussten die Polizisten ein Strafverfahren eröffnen, da bei den Elektrozigaretten die Füllmenge über dem gesetzlichen Limit lag. Zwei Kinder fielen den Schutzleuten auf, da diese alkoholisiert waren und unter dem Einfluss von Cannabis standen. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem 11-jährigen Mädchen einen Pegel von weit über einem Promille. Es verbrachte den Rest der Nacht in einem Krankenhaus. Ihre Begleiterin wurde einem Familienangehörigen übergeben. Zudem konnte bei einem Jugendlichen ein Deutschlandticket aufgefunden werden, das offensichtlich nicht ihm gehörte. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls dauern in diesem Fall an. |kfa

