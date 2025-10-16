POL-WAF: Everswinkel. Einbruch in Tankstelle
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 16.10.2025 brach ein Unbekannter um 1.30 Uhr in eine an der Freckenhorster Straße in Everswinkel gelegene Tankstelle ein. Der Einbrecher stahl aus dem Verkaufsraum Zigaretten. Wer hat den Einbruch oder den Täter beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell