POL-WAF: Everswinkel. Einbruch in Tankstelle

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Dienstag, 14.10.2025 in das Büro eines landwirtschaftlichen Betriebs in Rinkerode, Altendorf ein. Der oder die Täter stahlen Geld, ein Tablet und von einem Trecker einen GPS-Empfänger. In der Nacht kam es bei einem weiteren Unternehmen an der Anschrift Hemer zu weiteren Diebstählen von Geräten aus ...

mehr