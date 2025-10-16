PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Mini-Bagger und Tieflader gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Mittwoch, 15.10.2025 in Ostbevern, Westbeverner Straße einen Tieflader, auf dem sich ein Mini-Bagger befand. Das Fahrzeug stand auf einem verschlossenen Betriebsgelände unter einem Carport. Der oder die Täter brachen ein Tor zu einem benachbarten Grundstück auf und gelangten so auf das Betriebsgelände. Wer hat das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-OS 927 gesehen? Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

