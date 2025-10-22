Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Mofadiebstahl

Frankenthal (ots)

Am 20.10.2025 gegen 07:20 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizeiinspektoin Frankenthal ein versuchter Mofadiebstahl durch zwei unbekannte jugendliche Täter aus dem Parkhaus am Hauptbahnhof in Frankenthal mitgeteilt. Bei Eintreffen der entsandten Funkstreifenwagenbesatzung vor Ort, flüchteten die Jugendlichen in Richtung Innenstadt und konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht mehr festgestellt werden. Ob ein Sachschaden an dem Mofa entstanden ist, ist zurzeit noch unklar.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell