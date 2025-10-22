Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus Fahrzeug

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 17.10.2025 gegen 17:00 Uhr bis zum 20.10.2025 gegen 06:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten weißen Peugeot Boxer auf dem Parsevalplatz in Frankenthal ein. Aus dem Sprinter wurden zwei Baumaschinen im geschätzten Gesamtwert von 1.450,00 Euro entwendet.

Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

