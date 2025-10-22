Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vollsperrung der B9 nach Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzten

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 22.10.2025, kam es gegen 18:45 Uhr auf der B9 zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und der Anschlussstelle Speyer-Nord in Fahrtrichtung Germersheim zu zwei unmittelbar zusammenhängenden Verkehrsunfällen. Zunächst fuhr der 66-jährige Fahrer eines Hyundai einem, auf dem rechten Fahrstreifen vor ihm fahrenden, VW Tiguan von hinten auf, sodass sich dieser mehrfach um die eigene Achse drehte. Der 66-Jährige setzte hiernach seine Fahrt zunächst fort und fuhr ca. 400 Meter weiter einem LKW von hinten auf, sodass dieser auch gedreht und schließlich quer zur Fahrbahn in der Mittelleitplanke zum Stehen kam. Zur konkreten Unfallursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die insgesamt fünf unfallbeteiligten Personen, im VW und im LKW befanden sich noch Beifahrer, wurden alle lediglich leichtverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an den beiden PKW, dem LKW und der Mittelleitplanke. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B9 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme in Fahrtrichtung Germersheim für ca. vier Stunden voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Ludwigshafen war zeitweise der linke Fahrstreifen gesperrt. Die linken Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen sind derzeit für den Austausch der Mittelleitplanke weiterhin gesperrt.

