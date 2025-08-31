Polizei Düren

POL-DN: Sieben kleinere Brände beschäftigen Feuerwehr und Polizei in Düren

Düren (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in Düren zu mehreren kleineren Bränden. Um 17:00 Uhr meldeten Passanten bei der Kreisleitstelle zwei kleine Brände an den Gleisanlagen im Bereich "Haus der Stadt". Es brannte ein Gebüsch und ein alter Zaun. Gegen 17:50 Uhr ging ein weiterer Anruf bei der Kreisleitstelle, mit dem Hinweis auf ein brennendes Gebüsch im Bereich der Eisenbahnstraße, ein. Gegen 18:30 Uhr brannte erneut ein Gebüsch an den Gleisanlagen im Bereich der Philippstraße/Haus der Stadt. Neben der Polizei war die Feuerwehr bei den Einsätzen erforderlich. Den nächsten Hinweis auf eine brennende Hecke erhielt ein Streifenwagen in der Innenstadt um 19:20 Uhr. Die brennende Hecke am evangelischen Gemeindezentrum wurde durch die Feuerwehr gelöscht. In Gürzenich am Auweg bemerkten Anwohner gegen 20:00 Uhr ein brennendes Gebüsch an der Schallmauer der Bahnanlagen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Gürzenich gelöscht. Hier entstand Sachschaden an der Schallschutzmauer. Auf der Anfahrt zum Einsatzort bemerkte die Feuerwehr Gürzenich einen weiteren Brand an der Kirche in Gürzenich. Dort brannte ebenfalls Unterholz, was durch die Feuerwehr Düren und Ersthelfer der Feuerwehr Gürzenich gelöscht wurde. Es gab bislang keine Hinweise auf den oder die Täter. Hinweise zu den Bränden und möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Düren unter der Telefonnummer: 02421/949-0 entgegen.

